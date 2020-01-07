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Москва 24

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Политика

20:02

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

политика за рубежом

Фото: ТАСС/PA Wire

Эстония не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, который был подписан в 2014 году. Об этом сообщает "News.ru" со ссылкой на спикера Хенна Пыллуааса.

Парламент страны уверен в том, что одобрение соглашения не позволит Эстонии претендовать далее на часть Псковской и Ленинградской областей.

"Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия", – отметил Пыллуаас.

Так, в Таллине уверены, что при ратификации аннулируется Тартуский мирный договор, что скажется на правопреемственности республики.

Ранее в Кремле ответили на слова Таллина о территории Эстонии. Московские власти отметили, что призыв к возврату "аннексированных территорий" является неприемлемым.

Рубрика "Москва и Мир": Эстония потратит 190 млн евро на защиту границы с РФ

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