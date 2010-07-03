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Политика

12:58

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Заявления спикера парламента Эстонии о том, что Россия должна вернуть "аннексированные территории", являются абсолютно неприемлемыми. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы полагаем неприемлемым (заявление. – Прим. ред.) и не можем с ним согласиться", – отметил представитель Кремля.

Слова эстонского политика уже прокомментировали в Госдуме. Депутат Антон Морозов посчитал, что подобные требования бесперспективны, поскольку никакой аннексии не было. Он также посоветовал Эстонии выстраивать конструктивные отношения с Россией, а не провоцировать конфликт.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы аннексированные территории. Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Речь идет про мирный договор, заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы часть территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

В 2014 году страны подписали новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

Рубрика "Москва и Мир": Эстония потратит 190 млн евро на защиту границы с РФ

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