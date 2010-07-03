Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:35

В Госдуме оценили призыв Эстонии вернуть "аннексированные территории"

политика

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявления спикера парламента Эстонии о том, что Россия "аннексировала" часть эстонских территорий и должна их вернуть. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, у подобного требования нет никаких перспектив, поскольку аннексии не было. Эстонским политикам гораздо выгоднее строить конструктивные взаимоотношения с Россией.

"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов", – заключил Морозов.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы аннексированные территории. Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Дипломат отмечал, что эстонская сторона настаивает на признании документа, не имеющего юридической силы. Речь идет про мирный договор, заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы часть территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

Во время заключения пограничного договора в 2005 году Таллин в одностороннем порядке включил в документ преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва отозвала свою подпись. В 2014 году были подписаны новые договоры, в которых стороны отказывались от территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика