В Госдуме оценили призыв Эстонии вернуть "аннексированные территории"

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявления спикера парламента Эстонии о том, что Россия "аннексировала" часть эстонских территорий и должна их вернуть. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, у подобного требования нет никаких перспектив, поскольку аннексии не было. Эстонским политикам гораздо выгоднее строить конструктивные взаимоотношения с Россией.

"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов", – заключил Морозов.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы аннексированные территории. Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Дипломат отмечал, что эстонская сторона настаивает на признании документа, не имеющего юридической силы. Речь идет про мирный договор, заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы часть территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

Во время заключения пограничного договора в 2005 году Таллин в одностороннем порядке включил в документ преамбулу со ссылками на Тартуский мирный договор. Москва отозвала свою подпись. В 2014 году были подписаны новые договоры, в которых стороны отказывались от территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию

