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В мире

05:37

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

город за рубежом

Фото: depositphotos/joyfull

МИД Латвии осудил проведение в Москве в воскресенье, 13 октября праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, "вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации". В этой связи планируемый в столице салют дипломаты назвали "недружественным шагом".

При этом министерство отметило, что приветствует разгром фашизма. Однако там добавили, что "для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РБК, что Латвия лишилась своего суверенитета, скорее, из-за размещения на своей территории сил США и НАТО.

Минобороны РФ в преддверии 75-летия Победы отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. Рига попала в этот список наряду с Одессой, Севастополем, Минском и другими городами.

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