МИД Эстонии возмутился документами об освобождении страны от нацистов

18:45
18:45
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Фото: depositphotosAlexanderMils
В МИД Эстонии отреагировали на заявление российских коллег о том, что договор СССР о ненападении с Германией, подписанный в 1939 году, был вынужденным шагом.
"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы эстонского внешнеполитического ведомства.
Днем ранее МИД РФ опубликовал в своем Twitter-аккаунте документы о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году. В ведомстве отметили, что пакт Молотова – Риббентропа помог Москве отсрочить войну на два года и встретить противника на более выгодных позициях.
В феврале этого года министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации". По его словам, СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.
В Кремле заявили, что ни о каких компенсациях странам Прибалтики за "советскую оккупацию" речи быть не может. В администрации президента "не согласны с термином "советская оккупация", призвали не забывать о том вкладе, который был внесен как в инфраструктуру, так и в экономическую и социальную сферу Прибалтики во времена СССР.
В апреле президент республики Керсти Кальюлайд посетила Москву с рабочим визитом. Она выразила надежду на "новое дыхание" в дипломатических отношениях. Кальюлайд отметила, что ее пребывание в российской столице – знак готовности к общению Эстонии со своим соседом.
Против диалога Эстонии с Россией активно выступают Латвия и Литва. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал Эстонию координировать действия и не раскалывать единство стран Балтии.
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