Сотрудники посольства России покинули Чехию

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Сотрудники посольства России в Чехии, которые были объявлены властями республики персонами нон грата, покинули государство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства Марию Семенову.

Отмечается, что 18 сотрудников, а также члены их семей уехали из Чехии в 18:00 по московскому времени.

"Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени спецбортом летного отряда "Россия", – рассказала Семенова.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб.

Позднее полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Как отмечал официальный представитель правоохранительных органов страны Ярослав Ибегей, россиян разыскивают в связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.