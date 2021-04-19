Генпрокурор Чехии рассказал о причастных к взрыву во Врбетице

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Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В связи с этим правительство страны объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова из-за "расследования обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". Они были подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году.

Чешская полиция не давала информации о связи между этими двумя происшествиями, однако спецслужбы считают, что именно эти мужчины были на месте инцидента в 2014 году.

В Чехии связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

Ранее стало известно, что в Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к этому взрыву. Об абсурдности обвинений Праги в адрес Москвы заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в мире, где информация может быть легко проверена, именно выдумки и вбросы запускают механизмы разрушения. В частности, разрушения двусторонних отношений между странами.