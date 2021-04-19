В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву в Врбетице

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Об абсурдности обвинений Праги в адрес Москвы заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она добавила, что в мире, где информация может быть легко проверена, именно выдумки и вбросы запускают механизмы разрушения. В частности, разрушения двусторонних отношений между странами.

В Чехии связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.

Позднее власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Также полиция страны объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.