В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву в Врбетице

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
В Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Об абсурдности обвинений Праги в адрес Москвы заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Она добавила, что в мире, где информация может быть легко проверена, именно выдумки и вбросы запускают механизмы разрушения. В частности, разрушения двусторонних отношений между странами.
В Чехии связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.
Позднее власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Также полиция страны объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.
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