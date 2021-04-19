Таллин с 25 апреля возобновляет авиасообщение с Москвой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Таллин в течение недели возобновит авиасообщение с Москвой, сообщает РИА Новости. Первый рейс запланирован на 25 апреля. Рейсы в Москву будет обслуживать российская авиакомпания "Аэрофлот".
Сейчас из Таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений. Некоторым прибывающим в Эстонию придется соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Это коснется тех прибывающих, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 тысяч жителей за последние 14 дней превышает 150.
На сегодняшний день без ограничений в Эстонию можно приехать из Финляндии, Ирландии, Португалии, Великобритании и Мальты, а также из Австралии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Руанда и Новой Зеландии.
Россия с 1 апреля возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Помимо этого, увеличилось число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что в России может появиться цифровой проездной в виде мобильного приложения для международных перелетов внутри стран ЕАЭС для ускорения работы авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения между Минтрансом РФ и авиакомпаниями.
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