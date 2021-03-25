Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия с 1 апреля возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Германией и еще пятью странами, рассказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.
"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва три раза в неделю", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля будет возобновлено регулярное авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва – Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва – Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва – Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва – Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва – Коломбо, один раз в неделю)", – уточнили в Оперштабе.
Помимо этого, будет увеличено число регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро), Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград – Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ (по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
Ранее сообщалось, что в России может появиться цифровой проездной в виде мобильного приложения для международных перелетов внутри стран ЕАЭС для ускорения работы авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения между Минтрансом РФ и авиакомпаниями.
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