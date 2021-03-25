Сейшелы открыли границы для туристов из России

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Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира, в том числе из России.

С 25 марта иностранцам разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

При этом гости страны должны будут соблюдать санитарные правила – масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекцию рук.

Президент Сейшел Уовел Рамкалаван заявил, что количество рейсов, готовых прибыть на острова, очень обнадеживает, передает Seychelles News Agency.

Рамкалаван подчеркнул, что в страну будет летать более 28 рейсов в неделю, среди которых "Аэрофлот", который возобновит перелеты с 2 апреля.

Также, по словам президента, страна занимает первое место в мире по количеству прививок вакциной Covishield и полностью готова к приему туристов.

Ранее стало известно, что правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию.