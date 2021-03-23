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Москва 24

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Общество

03:30

Роспотребнадзор предложил снять запрет на отдых детей вне региона

общество дети

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор выступил с инициативой смягчения требования к детскому отдыху, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В частности, ведомство предложило возобновить отдых детей за пределами субъектов РФ и увеличить количество в отрядах лагерей с 50 до 75 процентов.

В документе на портале проектов нормативных правовых актов также говорится, что при организации отдыха должен быть определен алгоритм организации медицинской помощи.

Кроме того, необходима проработка маршрутизации больных с указанием конкретных больниц, а перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на коронавирус.

Помимо прочего, Роспотребнадзор предлагает запретить проведение в лагерях массовых мероприятий в закрытых помещениях и с посещением родителей.

Ранее сообщалось, что дети, которые не воспользовались путевками в летние лагеря в 2020 году из-за пандемии COVID-19, смогут отправиться туда в 2021 году.

Роспотребнадзор намерен смягчить санитарные требования к отдыху детей

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