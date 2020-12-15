Прокуратура просит 6 лет колонии-поселения фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

13:32
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Представитель гособвинения потребовал для двух фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года наказание в виде шести лет колонии-поселения каждому, сообщает ТАСС.
Речь идет о бывшем руководителе карельского управления Роспотребнадзора Анатолии Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.
По словам адвоката Коваленко Михаила Ямчитского, сейчас идут прения сторон. Он напомнил, что в ходе первого рассмотрения дела в суде в 2018 году прокурор требовал аналогичного наказания для Котович и Коваленко.
В Петрозаводском городском суде идет повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере. В 2018 году суд оправдал обоих по статье "Халатность".
Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на прогулку на озере. Из-за шторма два каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей.
Родители погибших в Карелии детей недовольны приговором
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