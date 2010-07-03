В Карелии обжаловали приговор по делу о гибели детей на Сямозере

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Прокуратура Карелии обжаловала приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года, сообщает ТАСС.

Ранее бывших инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина признали невиновными по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности". Также оправдали экс-руководителя Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и. о. главы Роспотребнадзора Людмилу Котович, которым инкриминировалась халатность.

Гособвинители с решением суда не согласились и 28 марта направили апелляционное представление "об отмене приговора". Кроме того, 27 марта адвокат Людмила Евстифеева подала апелляцию от лица потерпевшей Анны Широких. Она попросила уголовную коллегию Верховного суда Карелии отменить приговор в отношении оправдания Круподерщикова и Ильина.

В то же время защита обжаловала приговор экс- директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, приговоренной к 9,5 года. Решетову признали виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", но освободили от наказания по статье "Оставление в опасности" в связи истечением срока давности.

Также защита обжаловала приговор бывшему координатору лагеря Вадиму Виноградову, получившему 9,5 года колонии по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на прогулку на озере. Однако в это время усилился ветер и поднялся настоящий шторм. В результате два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а надувную лодку с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей. Больше половины из них были из Москвы.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В его рамках следователи задержали четверых подозреваемых – инструкторов Регину Иванову и Людмилу Васильеву, директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Чуть позже задержали еще одного инструктора Валерия Круподерщикова. Директор лагеря и ее заместитель стали также фигурантами дела по статье "Оставление в опасности".

Кроме того, к уголовной ответственности по статье "Халатность" привлекли руководителя Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолия Коваленко и его заместителя – Людмилу Котович. К дисциплинарной ответственности были привлечены три министра и вице-премьер правительства Республики Карелия. Также следователи обвинили в халатности фельдшера Ирину Щербакову.

В апреле 2017 года суд признал фельдшера скорой помощи Щербакову виновной и назначил наказание – три года заключения в колонии-поселении. В это же время предъявили обвинение в гибели детей еще одному экс-сотруднику "Парк-отеля "Сямозеро", инструктору Павлу Ильину.