Троим фигурантам дела о гибели детей в Карелии предъявили обвинения

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Троим фигурантам уголовного дела о гибели отдыхающих в Карелии детей предъявили обвинения, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Директору Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Следователи установили, что Решетова была единственным участником парк-отеля и сама назначила себя директором лагеря, а ответственным за купание детей летом 2016 года она назначила своего заместителя Виноградова.

Виноградов знал, что в большинстве районов Карелии ожидаются ливни, грозы и сильные порывы ветра. При этом у него не было разрешения на проведение специализированных детских программ с походами и размещением на стоянках вне лагеря, а также на судовую практику с детьми.

И тем не менее 17 июня Виноградов дал указание вожатым и инструкторам лагеря вывести 47 несовершеннолетних к озеру с рафтом и двумя каноэ и пройти через акваторию озера более трех километров к одному из пляжей.

Детям выдали спасательные жилеты неподходящих размеров. Весь план действий, маршрут и решение о старте были согласованы с Решетовой.

Сам Виноградов присоединился к группе 18 июня и, хотя ветер усилился и появились волны, решил продолжить водный маршрут и преодолеть с детьми около четырех километров до острова Фокенсуари. Из-за погодных условий плавсредства отнесло от берега, рафт с 25 детьми прибило к острову, каноэ перевернулись и 22 ребенка оказались в воде.

Следствие полагает, что принимая решение о продолжении плаванья, Виноградов следовал указаниям Решетовой. При этом они пытались сокрыть данные о трагедии, вовремя не вызвав сотрудников МЧС.

Халатность Коваленко заключаются в том, что за год до трагедии он знал о нарушениях, которые допускает руководство лагеря. В частности, нарушения касались норм санитарно-эпидемиологических требований, регламентирующих порядок работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.

Несмотря на это, 3 июня этого года региональный Роспотребнадзор выдал Парк-отелю "Сямозеро" заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу. Таким образом, вышеуказанные трагические события стали возможными в результате неисполнения Коваленко своих должностных обязанностей.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 13 детей погибли, один мальчик пропал без вести, еще 33 ребят удалось спасти.