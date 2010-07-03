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10:49

Бывшего директора лагеря в Карелии приговорили к 9,5 годам колонии

суды

10:49

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Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Бывший директор лагеря "Сямозеро" в Карелии Елена Решетова приговорена к длительному сроку заключения. Ей дали 9,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения просила суд назначить ей именно такое наказание. Аналогичный срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Суд оправдал троих бывших руководителей Роспотребнадзора по Карелии по делу об этой трагедии. Обвиняемыми по делу проходили шесть человек.

Также сообщается, что инструктора Валерия Круподерщикова осудили на 8 месяцев колонии-поселения, однако из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания.

18 июня 2016 года группа школьников из Москвы, которая отдыхала в карельском лагере, попала на лодках в шторм. Погибли 14 детей.

Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила местным жителям о произошедшем.

Решетова заявила, что в трагедии виноваты организаторы водного похода. Помимо нее, фигурантами уголовного дела являются бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Прокурор требовал для Виноградова 8 лет, для Круподерщикова – 6 лет, для Ильина – 4 года, для Котович – 6 лет в колонии-поселении.

Сюжет: ЧП на Сямозере в Карелии

суды

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