Защита экс-директора "Сямозеро" обжаловала приговор

Адвокат бывшего директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой, которая была осуждена на 9,5 лет за гибель 14 детей, обжаловал приговор в Верховном суде Карелии. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я полагаю, что суд не дал оценку ни одному доказательству, которое было изложено мною в стадии прений. Суд не учел позицию по экспертизам, что мы возражали и говорили о том, что это не совсем корректное, надлежащее, допустимое доказательство. И в целом по обстоятельствам дела", – сообщил представитель защиты Александр Шишков.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. В суд подали апелляцию на приговор в отношении инструкторов парк-отеля Павла Ильина и Валерия Круподерщикова.
Ранее сообщалось, что Решетова приговорена к длительному сроку заключения. Ей дали 9,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
Обвинитель просил назначить ей именно такое наказание. Аналогичный срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Суд оправдал троих бывших руководителей Роспотребнадзора по Карелии по делу об этой трагедии. Обвиняемыми по делу проходили шесть человек.
Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на 8 месяцев колонии-поселения. Из-за истечения сроков давности он был освобожден.
18 июня 2016 года группа школьников из Москвы, которая отдыхала в карельском лагере, попала на лодках в шторм. Тогда погибли 14 детей.
Руководство лагеря не сообщило об этом оперативные службы. Спасательная операция началась утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и нашла местных жителей, которым рассказала о трагедии.
Решетова заявила, что в трагедии виноваты организаторы похода. Помимо нее, фигурантами дела являются бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, ио руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Прокурор требовал для Виноградова 8 лет, для Круподерщикова – 6 лет, для Ильина – 4 года, для Котович – 6 лет колонии-поселения.
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