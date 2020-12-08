Попова рассказала, сколько детей в России болеют COVID-19

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Количество болеющих коронавирусом детей в настоящее время такое же, как и весной, когда они не посещали школу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что антиковидные меры ведомства позволяют детям получать знания очно.

"У нас заболеваемость детей, после того как они встретились в начале сентября, в течение двух недель несколько росла – респираторные вирусы, парагриппы, аденовирусы, другие вирусы", – отметила Попова.

Она добавила, что такая ситуация наблюдается ежегодно. При этом она достаточно быстро стабилизируется.

"Удельный вес детей, какой был весной, когда они не ходили в школу совсем, такой же он и сейчас, когда дети ходят в школу, не заболевают там и получают полноценные знания", – заключила глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

Действующие санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.

