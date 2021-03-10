Латвия решила возобновить авиасообщение с Россией

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Правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию.

Как говорится в пресс-релизе правительства, с 17 марта в том числе будут разрешены чартерные рейсы.

Международные пассажирские перевозки в страны за пределами ЕС были запрещены в Латвии с 17 марта 2020 года.

Рига мотивировала свое решение тем, что Эстония и Литва тоже допускают пассажирские перевозки в третьи страны.

Отмечается, что сложилась ситуация, когда местные жители использовали для выезда из Латвии соседние государства.

Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета из-за пандемии осуществлялись несколько раз в день.

Ранее стало известно, что Греция планирует открыть границы для туристов с 14 мая.