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В мире

04:55

Названа дата открытия границы Кипра для россиян

туризм за рубежом

Фото: TASS/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года. Об этом сообщило правительство республики на своем сайте.

При этом Россия, а также Украина, Белоруссия, Израиль и ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости COVID-19. В этой связи россияне должны будут сдать два ПЦР-теста: один – за 72 часа до прибытия, а второй после прилета в аэропорту. Стоимость теста на Кипре составит, предположительно, 30-40 евро.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. В настоящее время разрешено летать в Турцию, Грецию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Иран, Гонконг, Эфиопию, Армению, на Кубу и Мальдивы.

Ранее стало известно, что Росавиация разрешила авиакомпании S7 в декабре осуществлять чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр. Однако они будут предназначены для отдельных категорий пассажиров.

Египет и Россия возобновляют авиасообщение на паритетной основе

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