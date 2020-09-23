Япония частично разрешит въезд в страну иностранцам

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Иностранцам частично разрешат въезд в Японию в начале октября.

Как пишет газета Asahi, в основном это затронет приезжающих с деловыми и учебными целями на срок более трех месяцев. При этом туристов пока это не коснется.

Всем прибывшим придется пройти 14-дневный карантин. Кроме того, будет ограничения по численности: в день в страну смогут въезжать не более тысячи человек.

На данный момент в связи с пандемией коронавируса границы Японии закрыты для 159 государств. Однако правительство страны ведет переговоры с 16 странами.

Речь идет о странах, где ситуация признана относительно благополучной. С конца июля для граждан семи из них частично был разрешен въезд для длительного пребывания.

Правительство Финляндии ранее сообщило, что готово разрешить въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости при условии отрицательного теста на COVID-19.