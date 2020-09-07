В Европе могут ввести "светофор" для въезда туристов

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Страны Евросоюза могут принять общую систему "светофора" для облегчения поездок внутри сообщества, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Еврокомиссия предлагает разделить страны на три основные группы в зависимости от уровня выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Отмечается, что зеленым цветом "раскрасят" территории, где число новых случаев на 100 тысяч населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже трех процентов.

В группе с оранжевым цветом будут находиться страны, где количество новых случаев менее 50, при этом доля положительных тестов – более трех процентов. Сюда же будут добавлены регионы с новыми случаями от 25 до 150, при этом доля положительных тестов должна быть ниже заявленной планки.

В категорию с красным цветом попадут страны, где выявлено более 50 новых случаев и доля положительных тестов выше трех процентов. В нее будут входить и регионы с количеством новых случаев свыше 150 на 100 тысяч человек за последние две недели.

Также в ЕС хотят внедрить "серую" зону. В нее войдут страны, где проведено менее 250 тестов на коронавирус или нет достаточной информации о количестве тестов и новых случаев. Предполагается, что туристы из стран, которые будут находиться в красной или серой зонах, должны будут находиться по прибытии домой на обязательном карантине или сдать тест на коронавирус.

Для остальных категорий ограничения по въезду и перемещениям страны ЕС не планируют вводить. Отмечается, что от граждан из категории с оранжевым цветом страны ЕС могут в случае необходимости потребовать сдать тест на коронавирус до вылета или по прибытии.

При этом в ЕС предложили сократить обязательный карантин для путешественников, возвращающихся из более рискованных регионов в пределах блока ЕС с 14 дней до как минимум 10 дней. Представители национальных правительств должны рассмотреть данный документ в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в ЕС приняли решение пока не открывать границы с Россией и США. При этом список из 10 иностранных государств, с которыми ЕС готов открыть границы, остался неизменным. В него входят Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 26,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 876 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах.

