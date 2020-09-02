Переговоры о возобновлении полетов с Грецией продолжаются – посольство

13:06
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Россия и Греция продолжают вести переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Греции в Москве.
"Греция разрешает въезд гражданам РФ с 7 сентября. Для возобновления полетов российская сторона также должна дать свое согласие. Касательно условий мы сможем проинформировать, как только переговоры обеих сторон завершатся", – говорится в сообщении.
Ранее границы для россиян открыла Греция. Въезжать в страну россияне смогут с 7 сентября до 500 человек в неделю. При этом у каждого должна быть справка об отсутствии COVID-19.
Россиянам, желающим посетить Грецию, также придется заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные за день до прибытия в страну.
Тем временем Россия и США не вошли в список стран, с которыми Европейский союз готов открыть внешние границы. Такое решение приняли послы 27 стран.
ЕС не изменил список стран для открытия границ
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