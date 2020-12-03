S7 в декабре откроет чартеры в Германию, Австрию и на Кипр

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Авиакомпания S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр. Они будут предназначены для отдельных категорий пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующее разрешение дала Росавиация. Чартеры будут летать из Москвы в Дюссельдорф, Вену и Ларнаку. Рейсы открыты для пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

С 11 декабря будут рейсы Москва – Дюссельдорф – Москва, с 27 декабря по воскресеньям – Москва – Вена – Москва, с 28 декабря по понедельникам – Москва – Ларнака – Москва.

Россия в марте закрыла границы из-за пандемии коронавируса, а с 1 августа было частично возобновлено международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

Кроме того, "Аэрофлот" с 18 ноября возобновил полеты в Иран, а с 19 ноября начал выполнять рейсы в Гонконг.