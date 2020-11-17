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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Гонконг с 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что полеты будут организованы раз в неделю.

"Рейс SU0218 Москва – Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс SU0219 Гонконг – Москва вылетает по субботам", – говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" также пояснили, что на территорию Гонконга разрешено въезжать только владельцам вида на жительство или другим категориям пассажиров с разрешением от местных властей.

Ранее компания уже анонсировала возобновление рейсов в Ниццу с 20 ноября и в Афины с 21 ноября. Также возобновляются полеты на Кипр с 22 ноября.