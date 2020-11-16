Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" возобновляет полеты на Кипр с 22 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Рейсы из Москвы в Ларнаку и обратно будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Ожидается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
Билеты уже можно купить на сайте авиакомпании и у официальных агентов.
Въезд на Кипр разрешен только отдельным категориям пассажиров. В частности, гражданам страны, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Кипра.
Ранее стало известно, что с 4 декабря на Кипр возобновит полета лоукостер "Победа". Полеты в Ларнаку будут проходить по пятницам.
С 26 ноября "Победа" возобновляет рейсы из Москвы в армянские Гюмри. На сайте перевозчика уже открыта продажа билетов. Полеты по этому направлению будут выполняться раз в неделю по четвергам.
Помимо этого, с 28 ноября "Победа" возобновляет полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория). Самолеты будут летать по субботам.
Авиаэксперт рассказал о перспективах полетов в Европу
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