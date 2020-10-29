Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания Air Serbia сообщила о возобновлении рейсов между Белградом и Москвой с 9 ноября. Об этом говорится на сайте перевозчика.
"Мы рады вновь ввести в нашу сеть еще один пункт назначения, который обеспечит прямое сообщение между Россией и Белградом. Учитывая, что Россия представляет собой крупный и значительный рынок, Москва является очень важным пунктом назначения для наших пассажиров, для Сербии и для всего региона", – сказал генеральный директор по коммерции и стратегии Air Serbia Иржи Марек.
В авиакомпании заявили, что рейсы из Белграда в Москву будут осуществляться два раза в неделю – в понедельник (в 13:50 по местному времени) и пятницу (в 07:30). Приобрести билеты для полета в Москву можно на сайте компании.
На прошлой неделе в Росавиации сообщили об открытии авиасообщения с Кубой и Сербией. Как уточнялось, возможность выполнять полеты в эти страны у российских авиакомпаний появилась с 15 октября.
Сербия из-за коронавируса не ограничивает въезд иностранных граждан, однако жители Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Граждане РФ могут посетить страну без визы, теста на COVID-19 и карантина.
Россия возобновила воздушное сообщение с Сербией и Кубой
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