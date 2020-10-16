В Росавиации сообщили об открытии авиасообщения с Кубой и Сербией

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия возобновила воздушное сообщение с Сербией и Кубой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Как уточняется, возможность выполнять полеты в эти страны у российских авиакомпаний появилась с 15 октября.

"В соответствии с решениями правительства РФ авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября – с Японией", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 октября откроют чартерные рейсы в Танзанию, а на Кубу – с 4 ноября. Реализовывать их будет авиакомпания Azur Air.

В Танзанию рейсы будут осуществляться на остров Занзибар из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Полеты запланированы на весь осенне-зимний период. Планируется, что частота рейсов составит один раз в 10 дней.

На Кубу полеты возобновят в два этапа. С 4 ноября откроют рейсы в Кайо-Коко, с 5 ноября – в Санта-Клару.

Ранее эксперты АТОР объяснили правила въезда в Японию, Сербию, ОАЭ и на Кубу. Получить туристическую визу в Японию сейчас не получится, а действие ранее выданных разрешений приостановлено. В связи с этим посетить Страну восходящего солнца можно только с деловыми целями или с правом долгосрочного проживания там.

Куба ждет туристов еще с 1 июля, для них открыли отели на курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Тесты на коронавирус гостям сделают прямо в аэропорту, виза не нужна. Также виза не нужна и путешественникам, отправляющимся на срок до 90 дней в ОАЭ и Абу-Даби.

Сербия из-за коронавируса не ограничивает въезд иностранных граждан, однако жители Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Граждане РФ могут посетить страну без визы, теста на COVID-19 и карантина.

