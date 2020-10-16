Аксенов назвал решение США по авиасообщению просветлением в умах

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом просветлением в умах властей США. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Это решение свидетельствует о некотором просветлении в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично. Отмечу, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации", – написал Аксенов.

Ранее в управлении гражданской авиации США заявили, что власти страны разрешили своим авиакомпаниям совершать полеты в районе Симферополя. При этом в ведомстве заявили, что снятие запрета не означает об их признании Крыма территорией России, отметив, что в первую очередь это связано со снижением рисков для гражданской авиации США.

В состав Российской Федерации Крым вошел в 2014 году после проведения там референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Однако на Украине с таким решением не согласны.

