Аксенов назвал решение США по авиасообщению просветлением в умах

Фото: AP Photo/Charles Krupa
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом просветлением в умах властей США. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
"Это решение свидетельствует о некотором просветлении в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично. Отмечу, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации", – написал Аксенов.
Ранее в управлении гражданской авиации США заявили, что власти страны разрешили своим авиакомпаниям совершать полеты в районе Симферополя. При этом в ведомстве заявили, что снятие запрета не означает об их признании Крыма территорией России, отметив, что в первую очередь это связано со снижением рисков для гражданской авиации США.
В состав Российской Федерации Крым вошел в 2014 году после проведения там референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Однако на Украине с таким решением не согласны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: