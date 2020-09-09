Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

"По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова", – сообщила прокуратура.

В ведомстве отметили, что регулярные пассажирские авиаперевозки осуществляли 40 российских компаний. Расследованием дела занимается главное управление Службы безопасности Украины в Крыму. Дело возбуждено по факту нарушения правил международных полетов.

Украина закрыла воздушное пространство для России с марта 2014 года. В санкционный список попали крупнейшие российские перевозчики, в том числе "Аэрофлот" (со всеми дочерними авиакомпаниями) и "Сибирь" – всем им частично или полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после всеобщего референдума, на котором почти 97 процентов избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины. Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины.

