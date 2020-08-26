Украина планирует закрыть границу для иностранцев

15:40
Фото: depositphotos/mariakarabella
Правительство Украины планирует закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", – цитирует его РИА Новости.
Пускать будут только людей с разрешением на проживание, а также членов международных или гуманитарных миссий.
По последним данным, за время эпидемии на Украине коронавирусом заразились порядка 110 тысяч человек, 2 354 заболевших скончались. Власти страны также продлили действующий в стране карантин до ноября.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что коронавирусную инфекцию перенес его семилетний сын. Во время болезни у него в течение нескольких дней была высокая температура, но в целом все протекало в легкой форме, добавил украинский лидер.
В начале июня коронавирус подтвердился и у супруги Зеленского Елены. Она находилась на амбулаторном лечении и была изолирована от членов семьи.
Сам президент в этот период работал в особом режиме. Он отменил очные встречи и не посещал массовые мероприятия.
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