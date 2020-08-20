Эксперты рассказали, какие страны открыли границы для россиян в бархатный сезон

Бархатный туристический сезон открыт, и россияне, окрыленные возможностью зарядиться солнцем и морем, устремились за границу. Однако пандемия внесла свои правки в привычный для нас режим отдыха и путешествий. Какие страны открыли свои границы для россиян, нужна ли при вылете справка на коронавирус и где можно отдохнуть недорого и без тестов на COVID – расскажем в нашем материале.

В какие страны открыт доступ российским туристам?

Евразия: Турция, Мальдивы, ОАЭ, Черногория, Великобритания

Латинская Америка: Куба, Мексика, Доминикана

Африка: Танзания, Кения, Египет

На данный момент прямое воздушное сообщение открыто только с Турцией и Великобританией (прямое авиасообщение с Великобританией не закрывалось на время пандемии, но из-за приостановления работы посольств невозможно было получить туда визу).

О своей готовности открыть границы для российских туристов заявили Хорватия и Мальта.

Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вылетом за рубеж?

Эпидемиологическая ситуация в мире остается нестабильной, поэтому правила посещения стран (необходимость сдавать тест на коронавирус, прохождение карантина и так далее) постоянно меняются. В АТОР рекомендуют проверять информацию на страницах посольств государств, куда вы отправляетесь.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Информация по странам обновляется в ежедневном режиме вплоть до введения новых требований и рекомендаций. Перед планированием путешествия необходимо напрямую обращаться к информационным ресурсам (МИД или Минздрав) страны, в которую вы собираетесь лететь. Также информация обновляется на сайте МИД РФ и Ростуризма.

В самом популярном у россиян курорте Турции тест на коронавирус не требуется. А в Танзании и Кении справка об отсутствии COVID-19 обязательна. Во многих странах по прилете необходимо заполнить анкету, указав свои данные, откуда вы прилетели и куда направляетесь.

Также важно учитывать, что в большинстве стран принимают справки об отсутствии коронавируса только на английском языке. Хотя есть и исключения, например в ОАЭ существуют уполномоченные центры, где для упрощения процесса прохождения границ признают тесты российских лабораторий.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Можно ли пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту?

Шереметьево: экспресс-тестирование осуществляется для прибывающих и вылетающих пассажиров в медпункте терминалов B и E. Результаты теста можно получить в бумажном или электронном варианте на русском и английском языках через 60 минут. Тестирование проводится круглосуточно, стоимость – 2 750 рублей.

Домодедово: экспресс-тестирование за 60 минут или обычное тестирование с получением результата в течение трех дней (при высоком спросе – до 5 дней). Тест можно сделать круглосуточно в медпункте и в зоне прилета международных рейсов. Стоимость – от 2 500 до 3 500 рублей в зависимости от скорости тестирования и необходимости выдачи медицинского заключения российского или международного образца.

Внуково: пройти обследование можно не только пассажирам, но и всем желающим в отдельном помещении в конце терминала А. Тестирование займет 40–60 минут, врачи работают в круглосуточном режиме. Стоимость услуги – 2 750 рублей. Если тест показывает положительный результат, данные автоматически передаются в Роспотребнадзор.

Важно: для получения максимально достоверного результата желательно не менее чем за 3-4 часа не принимать пищу, не пить, не полоскать рот и не курить.

Нужно ли проходить тест на коронавирус по прилете в Россию?

Согласно требованиям Роспотребнадзора, граждане РФ, прибывающие в Россию из-за границы, должны пройти тест на коронавирус в течение трех дней после прилета.

"Совершенно необязательно делать этот тест в аэропорту. В Москве гораздо проще заранее через сайт госуслуг записаться на тест в своей районной поликлинике, которая уполномочена делать этот тест. Это можно сделать, даже когда вы находитесь за границей. Здесь же можно заполнить анкету с данными о путешествии, которые также раздают в бумажном варианте пассажирам во время полета", – сообщил Москве 24 вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Кто-то полетел в Танзанию с открытием границ?

На данный момент прямых рейсов в Танзанию нет, там зимний сезон, поэтому в АТОР отмечают, что бурного всплеска интереса к этому направлению среди россиян не наблюдается. Конечно, индивидуальные туристы все же отправляются в путешествия, но из-за отсутствия прямого сообщения туры получаются дороже.

Средняя стоимость индивидуального тура (перелет + отель 4 звезды) на регулярном рейсе в Танзанию варьируется от 150 до 200 тысяч рублей на человека. Заселение в пятизвездочный отель будет стоить уже 250 тысяч рублей. Хотя при наличии чартерных рейсов можно было бы найти более бюджетные варианты, в районе 60 тысяч рублей на человека.

В АТОР предполагают, что прямые рейсы могут быть возобновлены на чартерной основе при наличии спроса. Произойдет это не раньше октября.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Куда сейчас лучше лететь отдыхать?

"Среди российских туристов сейчас наиболее популярна Турция, потому что она предоставила понятный протокол, который гарантирует бесплатное ПЦР-тестирование в случае симптомов (температуре 37,8), – подчеркивает Дмитрий Горин. – Кроме того, в случае необходимости изоляцию вы можете пройти в своем отеле без госпитализации (она предлагается только в случае осложнений)".





Дмитрий Горин вице-президент АТОР В Турции вам будет оказана бесплатная медицинская помощь по страховке. Все без исключения страховки покрывают коронавирус. Более того, если вы по болезни пропустили свой обратный рейс, страховая компания оплатит вам новый авиабилет.

По данным АТОР, из России только в одну Анталью ежедневно вылетает порядка 75 рейсов, это 23–25 тысяч человек. За прошедшую неделю на популярные курорты Турции отправились 120 тысяч россиян. Наибольшее количество туристов посетило Аланию и Анталью. Далее следуют Белек, Кемер, Даламан, Бодрум.

Также сейчас есть запросы на Мальдивы и ОАЭ, где сезон обычно приходится на сентябрь. 7 августа для россиян открылась Черногория, но отсутствие прямого воздушного сообщения сдерживает туристический поток. Лететь транзитом приходится дольше в 2-3 раза (6–8 и более часов транзитом против 3 часов прямым рейсом) – это дороже.

В этом году наравне с Турцией у россиян популярны путешествия по родной стране (Крым, Сочи, черноморское побережье, Алтай, Байкал, Золотое кольцо, Карелия). Те, кто запланировал поездки по России, не отменили своих планов даже после открытия границ.

Когда для туристов откроют Юго-Восточную Азию (Тайланд, Вьетнам, Индию), пока не известно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, с которой в Индии пока дела плохи. О стабильности можно будет говорить, когда количество заболевших составит менее 50 на 100 тысяч человек населения за определенный период.