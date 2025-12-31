Орбан заявил, что США могут заключить соглашение о мире в 2026 году без ЕС

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

США могут в 2026 году заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза из-за разногласий по стратегическим вопросам. Таким мнением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился в интервью телеканалу М1.

Он обратил внимание, что, пока американский лидер Дональд Трамп предпринимает усилия по урегулированию конфликта на Украине, европейские лидеры, наоборот, поставляют Киеву вооружение и ведут подготовку к войне.

По словам Орбана, Будапешт хочет, чтобы нормальные отношения между Западом и Россией были восстановлены, так как это поспособствует установлению экономического сотрудничества. Если санкции с России будут сняты, то ее рынок откроется и для Венгрии в том числе.

Ранее Орбан не исключил, что 2025 год может оказаться последним мирным годом для Европы. Основной причиной такого развития событий премьер-министр назвал политический, экономический и социальный спад в Западной Европе. Этот процесс, по его мнению, начался еще в середине 2000-х годов, а затем ускорился из-за недостаточной реакции на финансовый кризис.

