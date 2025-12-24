Форма поиска по сайту

24 декабря, 15:34

Политика

Орбан допустил, что 2025-й может стать последним мирным годом в Европе

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что 2025-й может оказаться последним мирным годом для Европы. Таким мнением он поделился в интервью газете Magyar Nemzet, передает телеканал "360".

"Да, этого нельзя исключать", – сказал политик.

Орбан напомнил, что после окончания Второй мировой войны европейцы на протяжении 80 лет боялись начала новой войны, особенно с применением ядерного оружия. Однако, по его словам, в настоящее время происходит формирование "совершенно нового мира".

Основной причиной такого развития событий премьер-министр назвал политический, экономический и социальный спад в Западной Европе. Этот процесс, по его мнению, начался еще в середине 2000-х годов, а затем ускорился из-за недостаточной реакции на финансовый кризис.

Орбан уточнил, что 20 лет назад экономические показатели Евросоюза и США были примерно сопоставимы. В настоящее же время Штаты демонстрируют процветание, в то время как Европа переживает трудности. Прежняя модель стабильности за несколько лет превратилась в менее уверенного участника мировой арены.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО якобы станет следующей целью для России. По его словам, предотвратить такой сценарий можно за счет единства военно-политического блока и инвестиций в оборону.

Комментируя это заявление, Владимир Путин отметил, что в новой стратегии нацбезопасности США – главной стране НАТО – Россия не указывается в качестве врага и цели. По словам российского лидера, утверждения о возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. РФ не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами, указал глава государства.

