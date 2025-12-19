Форма поиска по сайту

19 декабря, 15:47

Путин удивился словам генсека НАТО Рютте о войне с Россией

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал генсека НАТО Марка Рютте умным и системным человеком. Однако, по его словам, заявления политика о войне с Россией вызывают вопросы.

"Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО господином Рютте. Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. <...> Экономика Нидерландов находится в хорошем состоянии, это часть его заслуги. Но что он несет? Мне так хочется спросить: "Слушай, ну что ты говоришь про войну с Россией?" – сказал российский лидер.

Путин отметил, что в новой стратегии нацбезопасности США – главной стране НАТО – Россия не указывается в качестве врага и цели. В связи с этим он рекомендовал Рютте прочитать данный документ.

Ранее генсек Североатлантического альянса сообщил, что НАТО якобы станет "следующей целью" для России. Предотвратить такое развитие событий, считает он, можно за счет единства военно-политического блока и инвестиций в оборону.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году превысило 3 миллиона. Прием обращений продлится до окончания мероприятия.

Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

