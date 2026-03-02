Власти Ливана запретили вооруженную деятельность "Хезболлы" на всей территории страны

Фото: 123RF.com/andreiantipov

Правительство Ливана запретило любую деятельность шиитского движения "Хезболла" в области безопасности и военного дела на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Навафа Салама.

"Обязываем ее ("Хезболлу". – Прим. ред.) сдать оружие ливанскому государству и ограничить свою деятельность политической сферой в рамках конституционных норм", – указал ливанский премьер.

Очередной виток эскалации ситуации на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, а в ответ исламская республика нанесла удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Кроме того, в ответ на обстрелы со стороны Ливана израильские истребители начали наносить удары по ливанским объектам "Хезболлы". В Тель-Авиве указывали, что шиитское движение действует от имени Тегерана, открывая огонь по территории и гражданскому населению Израиля.

