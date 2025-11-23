Израильская армия подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хезболлах"

Фото: ТАСС/DPA/picture-alliance/Marwan Naamani

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила в телеграм-канале ликвидацию начальника штаба шиитского движения "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи в результате удара по Бейруту.

По информации израильских военных, Табтабауи был "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и "с тех пор занимал ряд руководящих должностей", а также управлял операциями движения в Сирии.

ЦАХАЛ утверждает, что Табтабауи входил в высшее руководство "Хезболлах" и за счет своих "связей и способностей" являлся важным источником знаний и фактором влияния в организации. При этом в армейском ведомстве уточнили, что ЦАХАЛ "сохраняет приверженность договоренностям", достигнутым Израилем и Ливаном о прекращении огня.

О нанесении израильского удара с помощью беспилотника по жилому дому в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута стало известно 23 ноября. В результате удара погибли не менее 5 человек, еще 25 получили ранения, писали СМИ.

Зампред политсовета "Хезболлах" Махмуд Куммати, комментируя атаку, сказал, что еврейское государство "переступило красную черту". Он уточнил, что действия Израиля открывают путь военной эскалации.