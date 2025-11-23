Форма поиска по сайту

23 ноября, 21:26

Политика

Израильская армия подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хезболлах"

Фото: ТАСС/DPA/picture-alliance/Marwan Naamani

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила в телеграм-канале ликвидацию начальника штаба шиитского движения "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи в результате удара по Бейруту.

По информации израильских военных, Табтабауи был "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и "с тех пор занимал ряд руководящих должностей", а также управлял операциями движения в Сирии.

ЦАХАЛ утверждает, что Табтабауи входил в высшее руководство "Хезболлах" и за счет своих "связей и способностей" являлся важным источником знаний и фактором влияния в организации. При этом в армейском ведомстве уточнили, что ЦАХАЛ "сохраняет приверженность договоренностям", достигнутым Израилем и Ливаном о прекращении огня.

О нанесении израильского удара с помощью беспилотника по жилому дому в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута стало известно 23 ноября. В результате удара погибли не менее 5 человек, еще 25 получили ранения, писали СМИ.

Зампред политсовета "Хезболлах" Махмуд Куммати, комментируя атаку, сказал, что еврейское государство "переступило красную черту". Он уточнил, что действия Израиля открывают путь военной эскалации.

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

