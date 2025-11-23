Израиль нанес точечный удар по Бейруту для ликвидации радикала "Хезболлах"

Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в телеграм-канале о нанесении точечного удара по району Бейрута для ликвидации одного из ключевых радикалов из шиитского движения "Хезболлах".

По данным телеканала Al Hadath, для атаки по югу города использовался БПЛА израильских ВВС. В результате удара, как утверждают журналисты, погиб начальник штаба вооруженных отрядов "Хезболлах" Абу Али Табтабауи.

Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Целью стал тренировочный лагерь палестинского движения ХАМАС, расположенный около мечети Халеда ибн Валида.

В результате атаки как минимум 11 человек погибли, еще четверо палестинцев доставили в больницу с серьезными ранениями, уточнил местный Минздрав.