Новости

Новости

02 марта, 16:02

Политика

Путин и эмир Катара выразили надежду, что Иран не будет наносить ущерб соседним странам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани во время телефонного разговора выразили надежду, что ответные действия Ирана не нанесут ущерб мирным жителям и инфраструктуре соседних стран, включая объекты туризма и транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевое внимание было уделено кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильскими ударами по Ирану. Стороны выразили озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения других стран.

"Это вопиющее нарушение международного права привело к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа", – отмечается в публикации.

Эмир Катара выразил благодарность за поддержку стран региона в текущей ситуации и подтвердил приоритетность сотрудничества с Россией в различных отраслях.

Обе стороны выступили за скорейшую деэскалацию и возвращение к дипломатическому урегулированию на основе взаимного уважения. Вместе с тем достигнута договоренность продолжить контакты по различным каналам.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля. Затем Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что его убийство не останется безнаказанным.

Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Эксперт ответила на вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

властьполитика

