Собчак рассказала о романе с бизнесменом Джабраиловым

Фото: ТАСС/ITAR/Артем Коротаев

Бизнесмен Умар Джабраилов был прекрасно образованным, галантным человеком и "мужчиной московской мечты". Роман с ним был фантастическим, рассказала телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале.

"Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня. <...> Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang", – написала журналистка.

Она также отметила, что, когда спустя много лет у бизнесмена появились проблемы с запрещенными веществами, он позвонил ей и попросил провести с ним интервью. По словам телеведущей, Джабраилов хотел "психологически высказаться" и "дать себе публичное обещание".

"Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым", – добавила Собчак.

2 марта стало известно, что Джабраилов покончил с собой. По информации СМИ, тело бизнесмена нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Возможной причиной самоубийства правоохранители назвали финансовые проблемы. При этом криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет. Его похоронят в родовом селе Новые Атаги в Чеченской Республике.