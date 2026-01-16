Форма поиска по сайту

16 января, 17:05

Экономика

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Фото: телеграм-канал Ginza Project spb

Основатель сети ресторанов Ginza Project и один из первых рестораторов в России Вадим Лапин умер на 63-м году жизни. Об этом рассказали РБК в пресс-службе компании.

Как сообщили в организации, Лапин на протяжении долгого времени боролся с онкологией. Теперь управлять компанией будет сын основателя Ginza Project Марк.

"Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем", – отметили в организации.

Сведения о дате и времени прощания в компании пообещали предоставить позднее.

Лапин родился 2 ноября 1963 года. Он начал заниматься бизнесом в 90-е годы. Тогда предприниматель продавал продукты, доставленные из Европы. С 1995-го он выводил на рынок Санкт-Петербурга новые марки европейской одежды.

В 2003 году Лапин решил заняться ресторанным бизнесом. Тогда был открыт первый ресторан японской кухни Ginza Project. Вместе с партнером Дмитрием Сергеевым он развивал холдинг не только в Санкт-Петербурге, но и в столице, а также в других странах мира.

В настоящее время в сеть входит свыше ста ресторанов в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также в Лондоне, Баку и Батуми. Помимо этого, с 2018 года стало развиваться гостиничное направление. В частности, в Санкт-Петербурге появилась сеть мини-отелей, а также гостиницы в Ростове-на-Дону и Тбилиси.

бизнесэкономика

