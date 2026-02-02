Сергунина: в Москве определят лучших работников индустрии гостеприимства

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях для работников сферы гостеприимства, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Принять участие могут экскурсоводы, администраторы гостиниц и сотрудники туристической полиции, причем как опытные, так и начинающие специалисты. Основное условие для участников – они должны работать в Москве, быть старше 18 лет и иметь российское гражданство.

В 2026 году предусмотрено три номинации. Например, в категории "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)" необходимо придумать свой прогулочный маршрут, а на следующих этапах – презентовать его и провести очную экскурсию по московской части национального туристского маршрута Золотое кольцо, куда Москва вошла в 2025 году.

Те, кто претендуют на номинацию "Администратор гостиницы", должны отправить вместе с заявкой видеопрезентацию и эссе, которое будет посвящено профессии и ее перспективам. Для финалистов будут подготовлены теоретические и практические задания о правилах приема и размещения гостей.

Третья номинация предназначена для представителей туристической полиции. Участников ждут тестирование, а также проверка на знание достопримечательностей.

В каждой номинации будут определены три лауреата, а также вручат две специальные награды. Победители получат подарки и дипломы, а также денежные призы. За первое место – 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, а за третье – 150 тысяч рублей.

Для того чтобы принять участие, необходимо до 23 марта заполнить онлайн-форму на портале "Russpass.Бизнес".

"Московские мастера" проводятся с 1998 года при поддержке правительства города, а также Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Конкурс охватывает разные направления, от промышленности до сферы здоровья и безопасности.

