Москву наградили на форуме БРИКС за социальную роботизацию

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москва удостоена награды "Роботизация, ориентированная на людей" в рамках Премии городских инноваций БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба форума "Облачные города".

Жюри высоко оценило достижения российской столицы в области комплексной роботизации и передовых автономных систем. Особое внимание было уделено внедрению беспилотного трамвая, автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель" и роботизированной системе мониторинга строительных объектов.

Наградами в различных номинациях также были отмечены восемь других городов и крупных агломераций. Например, китайский Ханчжоу стал победителем в категории "Устойчивые города и сообщества". Его достижения включают внедрение городского интеллекта "Ханчжоу 3.0" и формирование хаба цифровой экономики.

Белград получил премию в номинации "Хорошее здоровье и благополучие" за разработку информационной системы здравоохранения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и интеграцию цифровых технологий в медицинскую сферу.

Столица Камбоджи Пномпень выиграла в номинации "Достойная работа и экономический рост". Награду город получил за свою стратегическую дорожную карту для умного города, рассчитанную до 2035 года, и за проект "Строительство для людей и экономического развития" (Build4People).

В свою очередь, Куала-Лумпур стал лидером в номинации "Промышленность, инновации и инфраструктура". Столица Малайзии была отмечена за инновационный проект центра обработки данных подземных инженерных коммуникаций (KLUDC).

За развитие умного города "Технополис Конза" в номинации "Сокращение неравенства" победителем стала столица Кении Найроби, а в категории "Борьба с изменением климата" – Дурбан. Жюри высоко оценило развитие умного города Вестаун.

Вместе с тем Астана стала лауреатом в номинации "Городской ИИ во благо" за свою платформу умного города на базе ИИ и технологии цифрового двойника, тогда как индийский Чандигарх победил в категории "Расширение возможностей женщин", представив проект "Удаан".

Премия была учреждена Форумом о будущем городов БРИКС "Облачные города" и Торгово-промышленной палатой БРИКС с участием экспертов Международного союза электросвязи (ITU), специализированного учреждения ООН, занимающегося цифровыми технологиями.

В рамках форума Москва подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. В частности, меморандумы были заключены с Минском, Астаной и Бишкеком. Кроме того, на форуме заключили соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0".