Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления в рамках форума о будущем городов БРИКС, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр указал на то, что у столицы "большой опыт" в этой сфере, поскольку с 2011 года цифровые технологии внедряются во все отрасли городского хозяйства. Ежегодно реализуется более 300 проектов.

"Подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит расширить в будущем наше сотрудничество", – отметил Собянин.

Кроме того, на форуме заключили соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0".

Собянин подчеркнул, что важным акцентом программы стало участие экспертов из Китая. В город прибыли более 50 представителей и ключевых специалистов из мегаполисов и провинций КНР, чтобы поделиться опытом в построении умных городов.

"Главные темы форума этого года – роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает больше 50 сессий", – заключил мэр.

Ранее стало известно, что Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев договорились о расширении сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства. Стороны расширят сотрудничество в сфере транспорта, ЖКХ, здравоохранения и ряде других областей.

