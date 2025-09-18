Собянин и Кухарев договорились о расширении сотрудничества Москвы и Минска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев договорились о расширении сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, стороны расширят сотрудничество в сфере промышленности, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, туризма, занятости населения и охраны окружающей среды, а также продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами городов.

Кухарев прибыл в российскую столицу в рамках Дней Минска в Москве, которые проходят с 18 по 21 сентября. По итогам встречи Собянин и Кухарев подписали Меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления.

Белоруссия занимает четвертое место по объемам взаимной торговли среди зарубежных партнеров Москвы. Только в 2024 году товарооборот между государством и российской столицей вырос на 6,9%, до 22,4 миллиарда долларов.

Также на Москву приходится четверть российского несырьевого неэнергетического экспорта в республику. За 6 месяцев 2025 года объемы поставок выросли на 19% по сравнению с показателями первого полугодия 2024 года.

Столичные фирмы и предприятия, в частности, поставляют в Белоруссию товары из сфер приборостроения, фармацевтики, энергетического машиностроения, легкой и химической промышленности.

В их числе: радиолокационная аппаратура, измерительные и контрольные приборы, призмы и оптические элементы, высокопрочные ткани, полипропилен, листы и ленты из пластмасс, штепсели и розетки, автоматические выключатели, трансформаторы, переключатели, лекарственные средства, хлопчатобумажные ткани, занавеси и внутренние шторы, выкройки одежды и многое другое. Также российская столица поставляет свинину, сладкую газированную воду, хлеб, мучные кондитерские изделия, молочную продукцию и шоколад.

При этом Белоруссия является стратегическим партнером Москвы в сфере поставок продовольствия. Республика занимает 99,9% доли импорта белого сахара, 93% молочной продукции, 69% мяса и мясопродуктов и 37% пищевой соли. За первое полугодие 2025 года объем поставок вырос на 20%, составив 1,73 миллиарда долларов.

Кроме того, в Москве работают 326 специализированных торговых предприятий, которые продают товары от белорусских производителей. При этом на столичных дорогах работают сотни единиц коммунальной техники, произведенной на Минском тракторном заводе и "МАЗе", а белорусская фирма принимала участие в строительстве Солнцевской линии метро, в составе которой была открыта станция "Минская".

Также в обновленном павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ работает современный выставочно-торговый центр. В прошлом году российскую столицу посетили свыше 165 тысяч туристов из республики. За первое полугодие текущего года туристический поток составил 86,7 тысячи человек, что на 34% больше аналогичного периода 2024 года.

Ранее Собянин и Кухарев уже подписывали совместное заявление – документ, определяющий основные задачи взаимодействия Москвы и Минска. Тогда процедура прошла в городской ратуше Минска во время поездки мэра Москвы в столицу Белоруссии. Он отмечал, что развитие российско-белорусских отношений происходит во всех отраслях и направлениях – от промышленности и торговли до туризма, здравоохранения и образования.

