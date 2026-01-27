Нарколог Ковтун: квас или кефир не могут быть причиной лишения водительских прав

Фото: 123RF.com/andreypopov

Употребление кефира, кваса или конфет с ликером не может стать причиной лишения прав водителя после медосвидетельствования. Об этом Москве 24 рассказал нарколог Александр Ковтун.

По его словам, страхи о том, что какие-либо продукты дадут ложноположительную пробу на алкотестере, не обоснованы.





Александр Ковтун нарколог Даже если водитель выпьет кефир, кумыс, квас или съест конфету с ликером, могут быть лишь небольшие отклонения, примерно в 0,1 промилле. Для этого он должен сразу после употребления продукта сделать выдох в алкотестер. Но уже примерно через пять минут никакого спирта в ротовой полости уже не будет.

Эксперт также прокомментировал случай, о котором в своем телеграм-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Речь шла о водителе, которого привлекли к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Правонарушитель вину не признал, заявив, что каннабиноиды, выявленные у него на медосвидетельствовании, появились из-за употребления корма для попугаев, содержащего конопляное семя.

По мнению Ковтуна, никакие пищевые продукты с коноплей также не могут показать, что водитель находится в состоянии опьянения.

"В моче нарушителя должны обнаружить вещество дельта-9-тетрагидроканнабинол. Именно оно обладает наркотическим опьяняющим эффектом и запрещено", – пояснил эксперт.

При этом такое вещество не содержится в корме попугая, так как в пищевых целях его не используют, заключил нарколог.

