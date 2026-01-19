Автоэксперт Кадаков поддержал идею о лишении прав за ксеноновые фары

В Национальном автомобильном союзе сообщили, что в России могут ужесточить наказание за "тюнинг" фар и глушителей. О том, кого коснется инициатива, какой возможен штраф и чем опасны ксенон и мигающие стоп-сигналы, в материале Москва 24.

Незаконный тюнинг

Водителей, которые оснащают свои автомобили незаконным ксеноном или мигающими стоп-сигналами, могут начать лишать прав. С соответствующей инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Как отмечают авторы предложения, яркие "тюнингованные" фары – реальная угроза на дороге. Они слепят других водителей как при встречном разъезде, так и через зеркала заднего вида. Это провоцирует аварийные ситуации и рост ДТП.

Сейчас за данное нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Но по мнению экспертов, сумма не останавливает любителей "незаконного тюнинга", поэтому, помимо лишения прав, предлагается повысить штраф до 30 тысяч рублей.

Данная тема обсуждается в России не первый год. Например, председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин высказал мнение, что наказание в виде лишения прав за использование ксеноновых фар несоразмерно нарушению.



Виктор Похмелкин председатель движения автомобилистов России Действительно, установка нештатных ксеноновых фар сегодня является нарушением. Сегодня за это есть штраф. Водители обязаны снять эти фары и переоборудовать. Не надо девальвировать наказание. Что тогда будет за выезд на "встречку" или пьяное вождение? Должна быть иерархия наказаний.

Ранее специалисты составили список неисправностей авто, за которые могут оштрафовать. По мнению экспертов, использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу попадает в их число.

Кроме того, под запретом оказалось использование нештатных ксеноновых и светодиодных ламп, неработающие автоматический корректор фар, фонарь заднего хода и стоп-сигналы.

Попытка решить проблему

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Предложение является давно назревшим шагом, поскольку проблема приобрела массовый характер. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его мнению, многие водители самостоятельно устанавливают в фары, предназначенные для галогенных ламп, яркие светодиодные источники, так называемые кукурузы.

"Это приводит к тому, что световой пучок распределяется неправильно: вместо освещения дороги он бьет прямо в глаза встречным и попутным водителям, ослепляя их через зеркала заднего вида", – пояснил он.

По мнению эксперта, проблема усугубляется тем, что некоторые водители часто устанавливают самые дешевые и некачественные варианты, которые светят еще хуже.



Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Этот "колхоз", как его часто называют, – попытка решить свою проблему плохого света, создавая при этом опасность для всех остальных. Аналогичная ситуация и с задней оптикой: некоторые устанавливают мигающие стробоскопы вместо стоп-сигналов, что также недопустимо и раздражает всех вокруг.

Специалист считает, что многие автовладельцы не воспринимают фары как расходный материал, который со временем теряет свойства: отражатель выгорает, поликарбонат мутнеет, а лампы тускнеют.

"Вместо плановой замены или полировки они идут по простому пути – ставят более мощный нештатный источник света", – пояснил он.

Кадаков уверен, что существующая мера наказания – штраф в 500 рублей по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена (12.5 КоАП), – совершенно неэффективна.

"Его выписывает только инспектор, а камеры автоматической фиксации не могут определить тип и корректность установки ламп. Инспекторов же на дорогах объективно мало, и шанс быть наказанным минимален", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, инициатива о серьезном повышении штрафа до 30 тысяч рублей с возможным лишением прав выглядит логичной и необходимой для пресечения массовых нарушений.



Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Однако ключевой вопрос – практическая реализация такого ужесточения. Принятие нормы – только первый шаг: для ее применения нужны четкие и технически выполнимые процедуры.

Сложность в том, что между заведомо нормальным и откровенно слепящим светом есть множество пограничных случаев.

"Без специального оборудования инспектору на месте трудно доказать, что лампа нештатная, а не просто яркая, или что фара не отрегулирована", – подчеркнул он.

Потребуются либо специальные приборы для проверки, либо крайне четкие инструкции, чтобы штрафовать и лишать прав только в очевидных случаях, не создавая почвы для злоупотреблений и спорных ситуаций, заключил эксперт.