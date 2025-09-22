В Госдуме предложили увеличить пятиминутный срок оплаты парковки до суток

Фото: ТАСС/Олег Елков

В России предложили увеличить время для оплаты платной парковки с 5–15 минут до суток. Соответствующую инициативу направили министру транспорта Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

Инициаторами выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин и Анна Скрозникова.

Они напомнили, что сейчас оплатить парковочное место в Москве требуется в течение 5 минут, а в Санкт-Петербурге – 15. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

По их мнению, такие правила приводят к несправедливым штрафам для добросовестных водителей. Причиной становятся технические сбои в мобильных приложениях или проблемы со связью, из-за которых платеж может не пройти в требуемый срок.

"Считаем целесообразным установить единые правила, предусматривающие возможность оплаты парковки в течение суток с момента начала ее использования во всех регионах", – отмечается в письме.

По мнению авторов инициативы, такое изменение позволит снизить количество необоснованных штрафов, повысит доверие граждан к системе платных парковок и сделает ее более удобной и прозрачной.

