В Госдуме предложили разрешить присутствие друзей роженицы на родах

Фото: depositphotos/Bork

В Госдуме разработали законопроект, который позволит присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим лицам по желанию роженицы. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты от фракции "Новые люди" передали в Минздрав подготовленный законопроект, который вносит изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан".

Согласно инициативе, любой человек с согласия роженицы, при условии соблюдения санитарных требований, отсутствия угрозы для ее здоровья и исключением оперативного вмешательства сможет находиться в родильной палате.

Лидер партии Алексей Нечаев считает, что близкие люди или специалисты могут оказать существенное влияние на эмоциональное состояние женщины во время родов. Также, по словам Нечаева, эта инициатива позволит роженице выбирать присутствующих – будь то отец или другие близкие лица.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, высказать мнение по подготовленной к внесению в Государственную думу законодательной инициативе", – указано в письме Нечаева министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России может появиться психологическая и юридическая поддержка для беременных. Минздрав уже разработал рекомендации по взаимодействию медицинских организаций, соцслужб и органов службы занятости.