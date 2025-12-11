Собянин сообщил о нейтрализации еще пяти БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 5 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города заявил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

По информации Собянина, в ночь на 11 декабря силы ПВО сбили 21 БПЛА, летевший в сторону столицы. В местах падения фрагментов работают сотрудники оперативных служб.

Также в связи с угрозой безопасности воздушного пространства была временно приостановлена работа московских аэропортов. Воздушные гавани прекратили прием и отправку воздушных судов.